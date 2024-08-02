Диетолог Козловская: недостаток воды приводит к сухости кожи и жирным волосам

Водный баланс влияет на кровяное давление, нормальную работу желудочно-кишечного тракта, состояние волос, ногтей и общее самочувствие, напомнила врач-эндокринолог, диетолог Елена Козловская. О том, что сальные волосы оказались признаком угрожающего здоровью состояния, она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

Нарушение водного баланса, объяснила она, сказывается на состоянии кожи. Это проявляется в повышенной сухости, шелушении, закупорке пор. Недостаток воды в организме приводит к повышенной выработке сальных желез, добавила Козловская. «Следовательно, если ваши волосы быстро становятся жирными, это может свидетельствовать о недостатке воды в организме. Достаточное количество жидкости поддерживает правильную работу желудочно-кишечного тракта, способствуя правильному перевариванию, перистальтике кишечника, работе желчного пузыря, а также профилактирует застой желчи», — перечислила врач.

При нормальном весе рекомендовано выпивать 25-30 миллилитров жидкости в день на килограмм массы тела, отметила она. При избыточном весе и отсутствии планов по снижению веса — 30 миллилитров жидкости на килограмм массы тела, а при желании снизить вес — 40 миллилитров жидкости на килограмм массы тела, говорит Козловская. Она также призвала учитывать, что алкоголь и сладкие газированные напитки приравниваются не к жидкости, а к еде. Кроме того, при некоторых заболеваниях, например, при патологии почек, гипертонии, сердечной недостаточности, врач может порекомендовать другой объем воды, заключила она.

Ранее эндокринолог Мария Калошина рассказала, что завтракать нужно только при чувстве голода, а не сразу после пробуждения, чтобы разогнать метаболизм. Прежде всего после пробуждения она посоветовала выпивать стакан воды комнатной температуры.