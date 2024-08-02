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16:27, 2 августа 2024Забота о себе

Сальные волосы оказались признаком угрожающего здоровью состояния

Диетолог Козловская: недостаток воды приводит к сухости кожи и жирным волосам

Фото: Emma Simpson / Unsplash

Водный баланс влияет на кровяное давление, нормальную работу желудочно-кишечного тракта, состояние волос, ногтей и общее самочувствие, напомнила врач-эндокринолог, диетолог Елена Козловская. О том, что сальные волосы оказались признаком угрожающего здоровью состояния, она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

Нарушение водного баланса, объяснила она, сказывается на состоянии кожи. Это проявляется в повышенной сухости, шелушении, закупорке пор. Недостаток воды в организме приводит к повышенной выработке сальных желез, добавила Козловская. «Следовательно, если ваши волосы быстро становятся жирными, это может свидетельствовать о недостатке воды в организме. Достаточное количество жидкости поддерживает правильную работу желудочно-кишечного тракта, способствуя правильному перевариванию, перистальтике кишечника, работе желчного пузыря, а также профилактирует застой желчи», — перечислила врач.

При нормальном весе рекомендовано выпивать 25-30 миллилитров жидкости в день на килограмм массы тела, отметила она. При избыточном весе и отсутствии планов по снижению веса — 30 миллилитров жидкости на килограмм массы тела, а при желании снизить вес — 40 миллилитров жидкости на килограмм массы тела, говорит Козловская. Она также призвала учитывать, что алкоголь и сладкие газированные напитки приравниваются не к жидкости, а к еде. Кроме того, при некоторых заболеваниях, например, при патологии почек, гипертонии, сердечной недостаточности, врач может порекомендовать другой объем воды, заключила она.

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Ранее эндокринолог Мария Калошина рассказала, что завтракать нужно только при чувстве голода, а не сразу после пробуждения, чтобы разогнать метаболизм. Прежде всего после пробуждения она посоветовала выпивать стакан воды комнатной температуры.

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      Александра Лисица
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