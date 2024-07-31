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18:22, 31 июля 2024Забота о себе

Врач развеяла еще один популярный миф о завтраке

Эндокринолог Калошина рассказала, что завтракать нужно только при чувстве голода

Фото: Unsplash

Эндокринолог Мария Калошина рассказала, что завтракать нужно только при чувстве голода, а не сразу после пробуждения, чтобы разогнать метаболизм. Популярный миф о раннем приеме пищи врач развеяла в комментарии для издания «Подмосковье сегодня».

Доктор заявила, что не стоит заставлять себя есть через силу только потому, что принято считать завтрак самым важным приемом пищи. «Завтракать можно и нужно тогда, когда хочется. Нет ничего страшного, если вы решите поесть не сразу после пробуждения, а через пару часов или ближе к обеду, когда вам этого действительно захочется», — объяснила Калошина.

Также доктор назвала продукты, которые в идеале нужно употреблять на завтрак. Прежде всего она посоветовала выпивать стакан воды комнатной температуры, а уже через полчаса есть. Идеально для первого приема пищи подходят яйца, бобовые, рыба, цельнозерновой хлеб, сливочное масло.

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Эндокринолог предостерегла от употребления на голодный желудок кофе с сахаром и фруктовых соков. Эти напитки содержат много глюкозы, которая дает лишь недолгое чувство насыщения, но провоцирует увеличение веса.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова назвала неочевидный способ распознать сахарный диабет. По ее словам, у диабетиков меняется голос.

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      Вера Владзиевская
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