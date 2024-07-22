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16:23, 22 июля 2024Забота о себе

Раскрыт неочевидный способ распознать сахарный диабет

Эндокринолог Павлова рассказала, что сахарный диабет можно распознать по голосу

Фото: Sasirin Pamai / Shutterstock / Fotodom

Сахарный диабет можно распознать по голосу, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Этот неочевидный способ она раскрыла в своем Telegram-канале.

Эндокринолог рассказала, что у пациентов с сахарным диабетом второго типа часто меняется голос. Этот факт, по ее словам, установили канадские ученые в ходе эксперимента с участием нескольких сотен человек, две трети из которых были диабетиками. На протяжении двух недель люди записывали на диктофон одну и ту же фразу, а затем искусственный интеллект анализировал аудио по 14 критериям.

В результате ученые установили, что у мужчин с диабетом усиливается дрожание голоса и изменяется его громкость, у женщин же изменяется высота голоса. У диабетиков, отметила Павлова, голос часто охрипший, а иногда и вовсе пропадает. Происходит это из-за высокой концентрации глюкозы в крови, повреждающей мышечные волокна, в том числе и голосовые связки. Голос меняется еще сильнее, если, помимо диабета, у пациента диагностирована тревожность или депрессия, добавила врач.

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      Вера Владзиевская
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