Раскрыт неочевидный способ распознать сахарный диабет

Эндокринолог Павлова рассказала, что сахарный диабет можно распознать по голосу

Сахарный диабет можно распознать по голосу, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Этот неочевидный способ она раскрыла в своем Telegram-канале.

Эндокринолог рассказала, что у пациентов с сахарным диабетом второго типа часто меняется голос. Этот факт, по ее словам, установили канадские ученые в ходе эксперимента с участием нескольких сотен человек, две трети из которых были диабетиками. На протяжении двух недель люди записывали на диктофон одну и ту же фразу, а затем искусственный интеллект анализировал аудио по 14 критериям.

В результате ученые установили, что у мужчин с диабетом усиливается дрожание голоса и изменяется его громкость, у женщин же изменяется высота голоса. У диабетиков, отметила Павлова, голос часто охрипший, а иногда и вовсе пропадает. Происходит это из-за высокой концентрации глюкозы в крови, повреждающей мышечные волокна, в том числе и голосовые связки. Голос меняется еще сильнее, если, помимо диабета, у пациента диагностирована тревожность или депрессия, добавила врач.

Ранее Зухра Павлова назвала способ снизить риск всех видов рака. По ее словам, 40 процентов всех случаев рака можно предотвратить, изменив образ жизни.