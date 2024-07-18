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14:25, 18 июля 2024Забота о себе

Раскрыты способы снизить риск всех видов рака

Эндокринолог Павлова: многие виды рака можно предотвратить, изменив привычки

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что примерно 40 процентов всех случаев рака можно предотвратить, изменив образ жизни. Способы сделать это доктор назвала в своем Telegram-канале.

Павлова объяснила, что больше всего здоровье губят вредные привычки — курение (даже пассивное) и злоупотребление алкоголем. По ее словам, отказ от табака способен предотвратить 19,3 процента всех случаев рака, и особенно легкого, бронхов, гортани, пищевода и мочевого пузыря.

Отказ от алкоголя позволит снизить вероятность развития всех видов рака на 5,4 процента, добавила эндокринолог. При этом риск развития рака гортани снижается на 45 процентов, полости рта — на 50 процентов, рака печени — на 23 процента и рака молочной железы — на 16 процентов.

Если избегать чрезмерного УФ-излучения и мазать кожу специальными защитными кремами, то можно предотвратить более 90 процентов случаев меланомы

Зухра Павловаэндокринолог

Рак желудка, тела матки, пищевода и почек более чем в десяти процентах случаев возникает из-за малоподвижного образа жизни, отметила доктор медицинских наук. Поэтому она призвала регулярно заниматься физической активностью (подойдет даже обычная быстрая ходьба).

Ожирение как следствие нездорового образа жизни и наличия вредных привычек также провоцирует развитие некоторых распространенных видов рака, подчеркнула доктор. По ее словам, снизив вес, реально значительно сократить риск развития рака печени, почек, тела матки и желчного пузыря.

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Ранее Павлова заявила о разрушительном воздействии жары на психику. По словам врача, в жаркую погоду людям сложно сдерживать агрессию, а мыслительные реакции становятся заторможенными.

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      Вера Владзиевская
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