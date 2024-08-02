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18:05, 2 августа 2024Путешествия

Самолет разбился в метрах от жилого дома и попал на видео

Fox13: легкомоторный самолет упал в метрах от жилого дома в США

Легкомоторный самолет разбился в жилом квартале недалеко от города Огден в штате Юта, США. Крушение попало на видео, которым делится канал Fox13.

На опубликованных кадрах видно, что лайнер упал в метрах от жилого здания. Его владелец Энтони Бо рассказал, что его жена и дети в тот момент были дома. Женщина сразу выбежала на улицу и предложила пострадавшим воды.

Сам Бо увидел произошедшее на записи с камеры видеонаблюдения через смартфон и поспешил домой с работы, чтобы успокоить семью.

Уточняется, что на борту самолета были пилот и пассажир. Их госпитализировали с легкими травмами.

Ранее у российского самолета, летевшего из Турции, отказал двигатель. Воздушному судну пришлось вернуться в аэропорт вылета.

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      Мария Борисова
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