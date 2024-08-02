Самолет разбился в метрах от жилого дома и попал на видео

Легкомоторный самолет разбился в жилом квартале недалеко от города Огден в штате Юта, США. Крушение попало на видео, которым делится канал Fox13.
На опубликованных кадрах видно, что лайнер упал в метрах от жилого здания. Его владелец Энтони Бо рассказал, что его жена и дети в тот момент были дома. Женщина сразу выбежала на улицу и предложила пострадавшим воды.
Сам Бо увидел произошедшее на записи с камеры видеонаблюдения через смартфон и поспешил домой с работы, чтобы успокоить семью.
Уточняется, что на борту самолета были пилот и пассажир. Их госпитализировали с легкими травмами.
Ранее у российского самолета, летевшего из Турции, отказал двигатель. Воздушному судну пришлось вернуться в аэропорт вылета.