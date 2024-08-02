Сброшенная с обрыва женщина выжила и подала в суд на мужа

В Малайзии сброшенная с обрыва женщина выжила и пожаловалась полиции на мужа

Женщина из Малайзии выжила после того, как муж сбросил ее в овраг, и подала на него в суд. Об этом пишет The Sun.

В субботу, 27 июля, проезжающий в районе города Герик водитель нашел на обочине дороги 32-летнюю женщину с многочисленными легкими травмами и обратился в полицию. Приехавшие на место правоохранители оказали женщине помощь и опросили ее, она пожаловалась им на мужа. Выяснилось, что в пятницу вечером муж забрал ее с работы в Куала-Лумпуре: они должны были вернуться на машине в город Перак, где находится их дом. По дороге между ними началась ссора.

В какой-то момент мужчина остановил автомобиль и попытался ударить жену ножом. Она сумела выбежать наружу, но муж затащил ее обратно. После этого он продолжил путь, доехав до Герика около четырех часов утра. Там ссора продолжилась. Муж и жена вышли из машины и начали драться, и в какой-то момент мужчина столкнул жену с обрыва в овраг. Затем он сел за руль и покинул место происшествия. Сброшенная с существенной высоты жертва сильно ушиблась, но спустя время сумела выползти на дорогу, где ее и заметил водитель проезжающего автомобиля.

При осмотре на теле женщины обнаружились множественные гематомы, порезы и ссадины. Следователи выяснили, что муж пострадавшей и раньше привлекался к ответственности из-за наркотиков. Его задержали 31 июля. Если его вину докажут, мужчину ждет тюрьма за покушение на жизнь жены.

Ранее в Индии американку нашли прикованной к дереву цепью. Она сообщила спасателям, что провела в лесу больше месяца без еды. К дереву ее приковал муж после домашней ссоры.