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20:52, 31 июля 2024Из жизни

Прикованная цепью к дереву женщина провела в лесу 40 дней и обвинила в произошедшем мужа

В Индии муж приковал женщину из США цепью к дереву и бросил в лесу на 40 дней

Кадр: India Today

В Индии женщину нашли прикованной к дереву в лесу в критическом состоянии. Об этом пишет Daily Mail.

50-летнюю гражданку США Ладиту Кайи Кумар примерно в 500 километрах от города Мумбаи 27 июля нашел пастух. Он услышал шум в лесу и, пробравшись через заросли, увидел прикованную железной цепью к большому стволу женщину. Она оказалась истощена и обезвожена, а ее нога, к которой была прикреплена цепь, сильно распухла. Пастух сообщил о происшествии экстренным службам, которые прибыли на место, освободили Кумар и срочно госпитализировали ее.

Из-за истощения и шока Кумар не могла говорить, но в ее одежде врачи нашли американский паспорт и идентификационную карточку, при этом индийская виза была просрочена. Немного придя в себя, Кумар дала понять, что может писать. Когда ей дали ручку и бумагу, она обвинила в произошедшем мужа, объяснив, что именно он приковал ее к дереву из-за домашней ссоры. Женщина написала, что провела в лесу 40 дней без еды.

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Впоследствии выяснилось, что она прожила с мужем в штате Гоа около десяти лет. Кроме того, Кумар страдала от психиатрического диагноза, в ее вещах нашли рецепты на покупку психотропных препаратов. Полиция ищет мужа Кумар, он остается главным подозреваемым в деле. Мужчине могут предъявить обвинения в покушении на ее жизнь.

Сейчас Кумар ничего не угрожает. Она продолжит проходить реабилитацию в больнице.

Ранее сообщалось, что опытные дайверы провели 38 часов в штормовом океане у берегов штата Техас и смогли спастись. Одна из них раскрыла секрет их выживания.

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      Антонина Черташ
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