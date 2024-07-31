Продержавшаяся 38 часов в штормовом океане пара раскрыла секрет своего выживания

В США дайверы провели 38 часов в открытом море в шторм и выжили

Опытные дайверы провели 38 часов в штормовом океане у берегов штата Техас, США, и раскрыли секрет своего выживания. Об этом сообщает KFOR.

Ким и Нейтан Мейкер оторвались от группы дайверов, когда помогали одной женщине снова ухватиться за трос, с помощью которого можно было добраться до спокойных вод. Женщина, зацепившись за веревку, случайно толкнула Ким, и она потеряла равновесие. Усилившееся течение вместе с ней унесло от троса и Нейтана.

Пока супругов искала береговая охрана, те пытались выжить в открытом море среди разбушевавшихся от шторма волн. Позже пара рассказала, что, чтобы не замерзнуть, они продолжали плыть. «Он [Нейтан] — единственная причина, по которой мы живы, он просто поддерживал нас в приподнятом духе, потому что сдаться было слишком легко», — призналась Ким.

По словам дяди Нейтана Чарльза Оуэна, после 36 часов безрезультатных поисков он уже потерял надежду. Спасательный самолет решил совершить последний полет, когда заметил в воде пару, подающую сигналы бедствия с помощью специальных фонариков. Мужа и жену доставили в больницу, их состояние стабилизировалось.

Родственники назвали спасение пары чудом: они были уверены, что Мейкеры не переживут шторм. «Это звучит банально, но я действительно верю, что в тот день мы видели руку божью, и это была рука береговой охраны», — сказал Нейтан.

Ранее сообщалось, что в Таиланде рыбак упал за борт, провел четыре часа в штормовом океане и выжил благодаря двухметровой бамбуковой палке. «Все это время я думал о родителях и жене, которые всегда меня поддерживали», — рассказал мужчина.