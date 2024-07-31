Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:30, 31 июля 2024Из жизни

Продержавшаяся 38 часов в штормовом океане пара раскрыла секрет своего выживания

В США дайверы провели 38 часов в открытом море в шторм и выжили

Фото: Vincent Guth / Unsplash

Опытные дайверы провели 38 часов в штормовом океане у берегов штата Техас, США, и раскрыли секрет своего выживания. Об этом сообщает KFOR.

Ким и Нейтан Мейкер оторвались от группы дайверов, когда помогали одной женщине снова ухватиться за трос, с помощью которого можно было добраться до спокойных вод. Женщина, зацепившись за веревку, случайно толкнула Ким, и она потеряла равновесие. Усилившееся течение вместе с ней унесло от троса и Нейтана.

Пока супругов искала береговая охрана, те пытались выжить в открытом море среди разбушевавшихся от шторма волн. Позже пара рассказала, что, чтобы не замерзнуть, они продолжали плыть. «Он [Нейтан] — единственная причина, по которой мы живы, он просто поддерживал нас в приподнятом духе, потому что сдаться было слишком легко», — призналась Ким.

Материалы по теме:
72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
72 дня в вечности.49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
7 мая 2021
«Жизнь будто остановилась» Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
«Жизнь будто остановилась»Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
6 декабря 2019

По словам дяди Нейтана Чарльза Оуэна, после 36 часов безрезультатных поисков он уже потерял надежду. Спасательный самолет решил совершить последний полет, когда заметил в воде пару, подающую сигналы бедствия с помощью специальных фонариков. Мужа и жену доставили в больницу, их состояние стабилизировалось.

Родственники назвали спасение пары чудом: они были уверены, что Мейкеры не переживут шторм. «Это звучит банально, но я действительно верю, что в тот день мы видели руку божью, и это была рука береговой охраны», — сказал Нейтан.

Ранее сообщалось, что в Таиланде рыбак упал за борт, провел четыре часа в штормовом океане и выжил благодаря двухметровой бамбуковой палке. «Все это время я думал о родителях и жене, которые всегда меня поддерживали», — рассказал мужчина.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин ввел новую выплату уходящим на СВО по контракту. Военные получат по 400 тысяч рублей

      Один из фигурантов дела Булгакова умер в СИЗО

      В Минэнерго заявили о подавлении всплеска цен на бензин

      Эрдоган назвал убийство лидера ХАМАС подлым актом запугивания

      Один человек пострадал при ударе ВСУ по заправочной станции в российском регионе

      В России Чебурашка подрался с канистрой бензина и попал на видео

      Каждый десятый россиянин назвал себя предпринимателем

      Отправившийся на СВО эмигрант из Дании заявил об ошибке и попросил вернуть его обратно

      В России осудили украинскую телеведущую за призывы к насилию над российскими офицерами

      Командир «Ахмата» рассказал о безвыходном положении Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше