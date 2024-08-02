Шесть человек пострадали при атаке ВСУ рынка в Донецке

РИА: ВСУ атаковали дроном-камикадзе рынок в Донецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали рынок в Донецке дроном-камикадзе. Шесть человек пострадали от удара, передает РИА Новости.

«Одного в голову и руку ранило, другого в ногу, одного работника рынка поранило, и еще одного в плечо и ногу. Всего шесть человек ранило», — передает агентство слова местной жительницы.

Отмечается, что удар пришелся на дорогу рядом с торговыми рядами рынка в Кировском районе города, на месте от взрыва образовалась воронка.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что удар ВСУ по рынку в Донецке является терактом против мирного населения. По ее словам, так называемые правозащитники будут молчать об атаке ВСУ, а «эксперты» не смогут определить направление удара.