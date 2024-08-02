В МИД назвали терактом удар ВСУ по рынку в Донецке

Захарова назвала терактом против мирного населения удар ВСУ по рынку в Донецке

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Донецке является терактом против мирного населения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Прицельный удар. По людям. Из года в год киевский режим проводит теракты против гражданского населения. И вот на этот терроризм против мирных жителей и дает деньги и технику Вашингтон», — говорится в публикации.

При этом она обратила внимание, что США постоянно делают заявления о «правах человека и борьбе с терроризмом». По ее словам, так называемые правозащитники будут молчать об атаке ВСУ, а «эксперты» не смогут определить направление удара.

2 августа украинские бойцы атаковали с дрона рынок в микрорайоне Абакумова на западе Донецка. Как сообщалось, ранения получили шесть человек. По словам очевидцев, беспилотник никто не слышал.