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12:51, 2 августа 2024Бывший СССР

В МИД назвали терактом удар ВСУ по рынку в Донецке

Захарова назвала терактом против мирного населения удар ВСУ по рынку в Донецке
СюжетНаселение России:

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Донецке является терактом против мирного населения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Прицельный удар. По людям. Из года в год киевский режим проводит теракты против гражданского населения. И вот на этот терроризм против мирных жителей и дает деньги и технику Вашингтон», — говорится в публикации.

При этом она обратила внимание, что США постоянно делают заявления о «правах человека и борьбе с терроризмом». По ее словам, так называемые правозащитники будут молчать об атаке ВСУ, а «эксперты» не смогут определить направление удара.

2 августа украинские бойцы атаковали с дрона рынок в микрорайоне Абакумова на западе Донецка. Как сообщалось, ранения получили шесть человек. По словам очевидцев, беспилотник никто не слышал.

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      Кристина Есикова
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