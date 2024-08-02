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15:13, 2 августа 2024Мир

В Британии связали выдачу Шольцем Красикова с Байденом

FT: Шольц освободил заключенного Красикова ради Байдена

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц освободил находившегося в заключении в Германии Вадима Красикова по обвинению в ликвидации чеченского террориста и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили ради президента США Джо Байдена. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

«Сделка была заключена после телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем в январе (...) Американская сторона уведомила, что она состоится только в том случае, если они [США] смогут убедить канцлера Германии освободить Вадима Красикова», — отмечается в материале издания.

Также авторы материала привели слова неназванного источника. Он передал слова Шольца о том, что он готов пойти на такой шаг ради американского президента.

Ранее МИД ФРГ отказался комментировать обмен с Россией Красикова. При этом газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщала, что решение канцлера ФРГ Олафа Шольца освободить гражданина России вызвало неоднозначную реакцию со стороны немецких судебных структур.

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      Максим Габриелян
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