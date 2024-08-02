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21:46, 2 августа 2024Россия

Слова Лебедева о «Матерях Беслана» назвали грязными и кощунственными

Совет осетин обратился в Генпрокуратуру из-за слов Лебедева о «Матерях Беслана»

Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»

Общественное движение «Высший совет осетин» осудило слова блогера и дизайнера Артемия Лебедева об организациях «Матери Беслана» и «Голос Беслана» и направило письмо в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру. Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале.

В интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Лебедев обвинил комитеты «Матери Беслана» и «Голос Беслана» в спекуляции на террористическом акте и получении «политических пирогов». «Совет осетин» посчитал слова блогера «грязными» и «кощунственными» и призвал привлечь Лебедева к ответственности за оскорбление чувств пострадавших от теракта.

«Высказывания Лебедева до глубины души оскорбили чувства не только жителей Беслана, потерявших в теракте родных и близких, но и всего многонационального народа республики», — указано в письме председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Ранее Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) пожаловался Артемию Лебедеву на жизнь в Европе. По его словам, в России он чувствовал себя в большей безопасности.

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      Артём Верейкин
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