Сотрудник ФСБ проводил Яшина из России фразой «Красиков может и за вами вернуться»

Яшин: сотрудник ФСБ на прощание сказал: «Красиков может и за вами вернуться»

Бывший муниципальный депутат Илья Яшин (признан Минюстом иноагентом) рассказал, что во время обмена один из сотрудников ФСБ напомнил ему про разведчика Вадима Красикова. Трансляцию пресс-конференции в Бонне с участием Яшина вел YouTub-канал Deutsche Welle (внесено Минюстом в список СМИ-иноагентов).

По словам Яшина, сотрудник спецслужбы сказал ему и Владимиру Кара-Мурзе (признан Минюстом иноагентом), чтобы они «не очень увлекались» на Западе, потому что «Красиков-то может за вами и вернуться»

Яшин добавил, что намерен продолжать заниматься политической деятельностью.

На той же пресс-конференции Кара-Мурза рассказал, что он и Яшин не просили о помиловании, их согласия на обмен никто не спрашивал и они въехали в Германию по внутренним российским паспортам.

Яшин и Кара-Мурза стали частью крупного обмена заключенного между Россией и странами Запада. В его рамках из Германии вернулся сотрудник ФСБ Вадим Красиков, который отбывал пожизненное заключение за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.