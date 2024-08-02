Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:10, 2 августа 2024Силовые структуры

Сотрудник ФСБ проводил Яшина из России фразой «Красиков может и за вами вернуться»

Яшин: сотрудник ФСБ на прощание сказал: «Красиков может и за вами вернуться»

Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Бывший муниципальный депутат Илья Яшин (признан Минюстом иноагентом) рассказал, что во время обмена один из сотрудников ФСБ напомнил ему про разведчика Вадима Красикова. Трансляцию пресс-конференции в Бонне с участием Яшина вел YouTub-канал Deutsche Welle (внесено Минюстом в список СМИ-иноагентов).

По словам Яшина, сотрудник спецслужбы сказал ему и Владимиру Кара-Мурзе (признан Минюстом иноагентом), чтобы они «не очень увлекались» на Западе, потому что «Красиков-то может за вами и вернуться»

Яшин добавил, что намерен продолжать заниматься политической деятельностью.

На той же пресс-конференции Кара-Мурза рассказал, что он и Яшин не просили о помиловании, их согласия на обмен никто не спрашивал и они въехали в Германию по внутренним российским паспортам.

Яшин и Кара-Мурза стали частью крупного обмена заключенного между Россией и странами Запада. В его рамках из Германии вернулся сотрудник ФСБ Вадим Красиков, который отбывал пожизненное заключение за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Туареги назвали число погибших бойцов ЧВК «Вагнер»

      Спецслужба знала о неизвестном на крыше до покушения на Трампа

      Кинотеатр в центре Москвы эвакуировали

      Российские военные уничтожили обстреливавшую Белгородскую область установку ВСУ

      Слова Лебедева о «Матерях Беслана» назвали грязными и кощунственными

      Суд арестовал сенатора Савельева

      В обмене заключенными между Россией и США увидели надежду на шаги к миру на Украине

      Яшин заявил о желании вернуться в Россию

      Экс-агент ЦРУ рассказал об опасной игре США у границ России

      Настасья Самбурская похвасталась фигурой в откровенном купальнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше