Совет Федерации одобрил легализацию майнинга криптовалют в России

Совет Федерации одобрил разрешающий юрлицам в РФ добывать криптовалюту закон

Совет Федерации одобрил законопроект, который легализует майнинг криптовалют в России. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект подготовили группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым. Согласно его тексту, добывать криптовалюту разрешат российские юрлицам и индивидуальным предпринимателям, включенным в соответствующий реестр. Требования к ним будет устанавливать правительство РФ по согласованию с Банком России. Контроль над сферой получит Минцифры.

Для майнеров среди физических лиц ограничением станет соблюдение лимитов потребленной электроэнергии. Тем, кто соблюдает рамки, сможет добывать криптоактивы без включения в реестр.

Законопроект о легализации добычи криптовалюты внесли в Госдуму еще в ноябре 2022 года. К текущему моменту его доработали. Председатель ЦЦ Эльвира Набиуллина в конце 2023 года заявила, что не возражает против использования криптовалюты и майнинга, в том числе в качестве эксперимента по трансграничным расчетам.

Как ранее заявил Аксаков, в будущем в России могут появиться криптобиржи. По его словам, рынок очень «подвижный» и Банку России следовало бы дать больше полномочий в этом вопросе, добавил парламентарий.