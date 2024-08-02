Совфед одобрил закон о праве судебных приставов применять огнестрельное оружие

Совфед проголосовал за закон о праве приставов применять огнестрельное оружие

Совет Федерации проголосовал за закон о праве судебных приставов применять огнестрельное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

Одобренный Совфедом документ также позволяет приставам применять физическую силу в установленном законом порядке. Кроме того, приставов наделяют правом пользоваться такими спецсредствами, как электрошокеры, дубинки, перцовые баллончики и наручники.

В законе говорится, что приставов обяжут не реже раза в год проходить спецподготовку и проверку на пригодность к применению огнестрельного оружия и силы. Кроме того, они должны будут предупредить гражданина о намерении использовать оружие и дать ему время на выполнение требований, если это не повлечет угрозу для жизни и здоровья.

Документ был внесен в Госдуму в апреле правительством России после одобрения комиссией кабмина по законопроектной деятельности.