В Госдуме обсудят право судебных приставов применять огнестрельное оружие

Правительство внесло в ГД проект о праве судебных приставов применять оружие

Правительство России внесло в Госдуму (ГД) законопроект о праве судебных приставов применять физическую силу и огнестрельное оружие против должников. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Кабмин предлагает внести поправки в федеральный закон «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации». Согласно действующим нормам, право применения спецсредств и огнестрельного оружия есть только у приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Попадающие под эту категорию приставы проходят спецподготовку и военно-врачебную экспертизу, а также периодически подвергаются проверкам.

Подготовленный правительством законопроект распространяет право использовать оружие и физическую силу на всех сотрудников органов принудительного исполнения. В случае принятия документа их также обяжут проходить спецподготовку и проверку на пригодность к применению спецсредств и огнестрела.

В документе подчеркивается, что приставы должны будут предупредить должника о намерении применить оружие и дать ему время на выполнение требований, если это не повлечет угрозу для жизни и здоровья. Помимо этого, их обяжут оказывать первую помощь лицам, против которых были применены спецсредства.

Правительство одобрило предлагаемый законопроект 15 апреля.

Ранее в России вступили в силу поправки, уточняющие способы взаимодействия коллекторов с должниками. Согласно новым нормам, взыскатели долгов могут общаться с должниками только в определенное время. Личные встречи разрешены не чаще одного раза в неделю, звонки — не чаще раза в сутки и не более двух раз в неделю.