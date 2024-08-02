Совфед одобрил закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Совет Федерации проголосовал за запрет продажи энергетиков несовершеннолетним

Совет Федерации одобрил закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Об этом сообщает ТАСС.

В случае подписания закона президентом норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнет действовать уже с 1 сентября 2024 года.

Запрет розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним планируют ввести на территории всей страны. При этом регионам дадут дополнительные полномочия, чтобы они могли навести порядок в этой сфере.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, употребление энергетиков приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний у детей, однако эта продукция «еще не запрещена». «Наша задача — взрослых людей, политиков — защитить маленьких», — объяснил необходимость запрета спикер нижней палаты парламента.