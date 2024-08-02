Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:40, 2 августа 2024Россия

Совфед одобрил закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Совет Федерации проголосовал за запрет продажи энергетиков несовершеннолетним

Фото: Fotos593 / Shutterstock / Fotodom

Совет Федерации одобрил закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Об этом сообщает ТАСС.

В случае подписания закона президентом норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнет действовать уже с 1 сентября 2024 года.

Запрет розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним планируют ввести на территории всей страны. При этом регионам дадут дополнительные полномочия, чтобы они могли навести порядок в этой сфере.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, употребление энергетиков приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний у детей, однако эта продукция «еще не запрещена». «Наша задача — взрослых людей, политиков — защитить маленьких», — объяснил необходимость запрета спикер нижней палаты парламента.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Сенатора Савельева задержали на выходе с заседания Совета Федерации

      Россиянка вышла в финал соревнований по прыжкам на батуте на Олимпиаде-2024

      «Головоломка 2» опередила «Мстителей» по кассовым сборам

      Совфед лишил неприкосновенности сенатора из-за обвинений в организации убийства

      Байден дал 12-летней девочке совет по отношениям и вызвал ее нервный смех

      Совфед одобрил закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

      В США связали обмен заключенными с Россией с возможной победой Трампа

      В Одессе сообщили еще об одном взрыве

      Предсказано будущее ипотечных ставок в России

      Антиутопии Оруэлла уступили по популярности книгам российских классиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше