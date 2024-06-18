В Госдуме объяснили необходимость запрета продажи энергетиков несовершеннолетним

Спикер Госдумы Володин: запрет продажи энергетиков детям нужен для их защиты

Запрет продажи энергетических напитков несовершеннолетним нужен для защиты детей и подростков, которые не понимают, что они употребляют. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания нижней палаты парламента, его трансляция ведется в группе «ДумаТВ» во «ВКонтакте».

По заявлению Володина, употребление энергетиков приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний у детей, однако эта продукция «еще не запрещена». «Наша задача — взрослых людей, политиков — защитить маленьких», — объяснил необходимость запрета спикер нижней палаты парламента.

В итоге проект закона о запрете продажи энергетиков детям был принят Госдумой в первом чтении. Далее Дума рассмотрит его во втором и третьем чтениях, и после одобрения Советом Федерации и президентом закон вступит в силу. Как ранее заявлял Володин, в случае принятия норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнет действовать уже с 1 сентября 2024 года.

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