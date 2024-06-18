Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:58, 18 июня 2024Россия

В Госдуме объяснили необходимость запрета продажи энергетиков несовершеннолетним

Спикер Госдумы Володин: запрет продажи энергетиков детям нужен для их защиты
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Запрет продажи энергетических напитков несовершеннолетним нужен для защиты детей и подростков, которые не понимают, что они употребляют. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания нижней палаты парламента, его трансляция ведется в группе «ДумаТВ» во «ВКонтакте».

По заявлению Володина, употребление энергетиков приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний у детей, однако эта продукция «еще не запрещена». «Наша задача — взрослых людей, политиков — защитить маленьких», — объяснил необходимость запрета спикер нижней палаты парламента.

В итоге проект закона о запрете продажи энергетиков детям был принят Госдумой в первом чтении. Далее Дума рассмотрит его во втором и третьем чтениях, и после одобрения Советом Федерации и президентом закон вступит в силу. Как ранее заявлял Володин, в случае принятия норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнет действовать уже с 1 сентября 2024 года.

Ранее гастроэнтеролог предложила безопасную замену энергетикам.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Более 150 россиян отравились салатами в четырех регионах. Число случаев ботулизма продолжает расти. Чем он опасен?

      Россиянин обманом продал 48 чужих машин и получил более 37 миллионов рублей

      Koenigsegg запретила ездить на гиперкарах Jesko после пожара в Греции

      Трое россиян зашли в приграничную зону и подорвались на мине

      В Киеве похоронили сбитого «Призрака Киева»

      Повара и астролога решили судить за подготовку госпереворота в Германии

      В Иране разрешили расплачиваться новой формой денег

      Отец Жанны Фриске рассказал об отношениях с внуком

      Россиянам раскрыли снижающий риск рака простаты продукт

      В России создали «Кречет» для борьбы с морскими дронами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше