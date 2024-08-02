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10:32, 2 августа 2024Россия

Спецназ показал российским школьникам техники подавления беспорядков

Спецназ ФСИН показал школьникам в Ульяновской области, как подавлять беспорядки

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Спецназ Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) показал школьникам в Ульяновской области, как подавлять беспорядки. О профориентационном занятии сообщили в официальной группе ведомства в российском регионе во «ВКонтакте».

Мероприятие проводилось в оздоровительном лагере. Сотрудники отдела специального назначения «Шквал» дали надеть школьникам бронежилеты и научили оказывать первую помощь.

В УФСИН по Ульяновской области отметили, что особенно детей заинтересовали приемы по задержанию правонарушителей. Спецназовцы напомнили несовершеннолетним о важности соблюдения законов.

До этого в Московской области в технопарке физтех-лицея имени Капицы прошла лекция для школьников о радиации. Учащиеся получили возможность ознакомиться с основными научно-техническими достижениями в сферах энергетики, экологии и ядерной медицины.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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