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22:19, 2 августа 2024Мир

США заявили об отсутствии контактов с Ираном для предотвращения дальнейшей эскалации

Пентагон: США не связывались с Ираном для предотвращения дальнейшей эскалации

Фото: Tech. Sgt. Jackie Sanders / Keystone Press Agency / Global Look Press

Соединенные Штаты не связывались с Ираном для предотвращения очередного витка эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, трансляция доступна на сайте оборонного ведомства США.

«Что касается министерства, то мне не о чем сообщить», — ответила она на вопрос о том, вступали ли США «в прямые или непрямые контакты».

Ранее стало известно, что США увеличат военный контингент на Ближнем Востоке. Как рассказали в Пентагоне, министр обороны США Ллойд Остин будет руководить предстоящими действиями по перегруппировке сил с целью усиления защиты вооруженных сил США по всему региону для оказания усиленной поддержки обороне Израиля и гарантии готовности США ответить на развивающийся кризис.

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      Марина Совина
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