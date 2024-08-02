Стало известно о долгах сенатора Савельева

RT: у сенатора Савельева были проблемы с долгами

У задержанного сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева ранее были проблемы с долгами. Об этом стало известно RT, о чем издание сообщило в своем Telegram-канале.

По данным канала, по одному из производств он должен был выплатить более 300 миллионов рублей. При этом сейчас у сенатора задолженностей нет, следует из базы Федеральной службы судебных приставов.

Как выяснил «Московский комсомолец», в 2019 году компания «Спецстройсервис» заключила кредитный договор с банком «Ак Барс» на получение кредита в размере 400 миллионов рублей под 10,8 процента годовых. Среди поручителей по этому кредиту, по данным издания, проходил Савельев. В 2021 году компанию объявили банкротом.

В апреле 2022 года жена сенатора Ольга Савельева подала иск в Одинцовский городской суд с требованием признать сделку, в которой муж выступал поручителем, недействительной, мотивировав это тем, что не давала свое согласие на участие супруга в этой денежной операции, утверждает издание. Иск не удовлетворили.

Ранее журналисты раскрыли имущество жены Савельева — в частности, у нее нашли коллекцию сумок Hermès Birkin и автомобиль Bentley.