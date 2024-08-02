Стало известно о роскошном имуществе жены задержанного сенатора Савельева

Жена задержанного сенатора Савельева владеет роскошным автомобилем Bentley

Журналисты раскрыли роскошное имущество жены задержанного сенатора Дмитрия Савельева. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале «112».

Стало известно, что у Ольги Савельевой есть коллекция сумок Hermès Birkin, стоимость которых составляет один миллион рублей, и автомобиль Bentley. Свою роскошную жизнь супруга сенатора показывала в своих соцсетях.

Уточняется, что сам Савельев владеет домом в Лондоне площадью почти 500 квадратных метров. Кроме того, в его собственности находится квартира в центре Москвы площадью 247 квадратных метров.

Сенатор Савельев задержан по подозрению в подготовке расправы над бизнес-партнером по фамилии Ионов. Вместе они управляли одной из организаций. Утверждается, что решив, что Ионов растратил деньги компании, Савельев нашел исполнителя — бывшего сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний.