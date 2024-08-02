Стало известно о доме задержанного сенатора Савельева в Великобритании

РИА Новости: сенатор Савельев имел в пользовании дом в Великобритании

Семья сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, задержанного по подозрению в организации убийства, в 2020 году имела в пользовании дом площадью в 489 квадратных метров в Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Отмечается, что жилой дом в Великобритании площадью 489 квадратных метров находился в пользовании у сенатора и его семьи с 2016 года. Савельев, его жена и трое детей продолжали иметь в пользовании по состоянию на 2020 год.

Сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева задержали на выходе из зала заседаний Совета Федерации (СФ) в пятницу, 2 августа. В пресс-службе Следственного комитета (СК) заявили, что в отношении Савельева было возбуждено уголовное дело по факту приготовления к убийству.