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16:12, 2 августа 2024Экономика

Стало известно о доме задержанного сенатора Савельева в Великобритании

РИА Новости: сенатор Савельев имел в пользовании дом в Великобритании

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Семья сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, задержанного по подозрению в организации убийства, в 2020 году имела в пользовании дом площадью в 489 квадратных метров в Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Отмечается, что жилой дом в Великобритании площадью 489 квадратных метров находился в пользовании у сенатора и его семьи с 2016 года. Савельев, его жена и трое детей продолжали иметь в пользовании по состоянию на 2020 год.

Сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева задержали на выходе из зала заседаний Совета Федерации (СФ) в пятницу, 2 августа. В пресс-службе Следственного комитета (СК) заявили, что в отношении Савельева было возбуждено уголовное дело по факту приготовления к убийству.

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      Мария Черкасова
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