Сенатора задержали в здании Совета Федерации из-за заказного убийства. Он нанял киллера, но тот сдал его ФСБ

Сенатора Савельева задержали в здании Совфеда по делу об организации убийства

Сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева задержали на выходе из зала заседаний Совета Федерации (СФ). Его подозревают в причастности к организации расправы.

Савельева задержали сразу после оглашения решения о снятии с него неприкосновенности, которое озвучила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. Она попросила Савельева покинуть зал, после этого его задержали. Как сообщили в Следственном комитете (СК) России, в отношении сенатора возбуждено уголовное дело.

До прихода в Совет Федерации Савельев 17 лет был депутатом Госдумы. В 2016 году возглавлявший в то время Тульскую область Алексей Дюмин назначил Савельева сенатором от региона. По ноябрь 2023 года он был членом комитета по бюджету и финансовым рынкам, потом вошел в комитет по экономической политике. В 1990-х Савельев занимал должность президента ОАО «Транснефть» и входил в состав коллегии Министерства топлива и энергетики России.

Фото: РИА Новости

Генпрокурор попросил лишить Савельева неприкосновенности

Лишить сенатора неприкосновенности попросил ранее 2 августа генпрокурор Игорь Краснов. Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что верхняя палата парламента дала на это согласие.

Он [Краснов] с докладом выступил, сообщил достаточно достоверные факты, которые позволили нам принять решение о согласии снятия неприкосновенности с сенатора Савельева, дать согласие на проведение следственных действий и в том числе на задержание Савельева Дмитрия Владимировича Вячеслав Тимченко глава комитета Совета Федерации по регламенту

Савельев нанял бывшего сотрудника ФСИН для расправы над бизнес-партнером

Как сообщил Telegram-канал Mash, задержанного сенатора подозревают в подготовке расправы над бизнес-партнером. Речь идет о человеке по фамилии Ионов, растратившем деньги организации, к которой был причастен Савельев, за что получил тюремный срок. Отмечается, что Савельев заказал расправу над ним за 100 тысяч долларов, деньги он передал бывшему сотруднику ФСИН. Однако исполнитель обратился в ФСБ. Данные о том, что Савельев подозревается в том, что заказал расправу над бизнесменом, подтвердили в СК.

Расправу над Ионовым инсценировали, для Савельева подделали доказательства. Когда киллер получил деньги — валюту менял помощник сенатора, — все участники схемы были задержаны.

Сенатор назвал преследование необоснованным

Как рассказал сенатор Вячеслав Тимченко, Савельев утверждает, что факты против него сфабрикованы.

На что Валентина Ивановна [Матвиенко] сказала, что мы не принимаем решение об осуждении. Решение принимает суд, поэтому у Дмитрия Владимировича будет возможность с помощью адвокатов оспорить, привести контраргументы Вячеслав Тимченко глава комитета Совета Федерации по регламенту

Совфед дал согласие на обыск и заключение под стражу сенатора Савельева, рассказал глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.