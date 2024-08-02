В Совфеде прокомментировали лишение неприкосновенности сенатора Савельева

В Совфеде рассказали о процессе лишения неприкосновенности сенатора Савельева

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил достаточно достоверные факты для лишения неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко, чьи слова приводит «Интерфакс».

Он пояснил, что члены Совфеда включили данный вопрос в повестку и рассмотрели обращение генпрокурора.

«Он [Краснов] с докладом выступил, сообщил достаточно достоверные факты, которые позволили нам принять решение о согласии снятия неприкосновенности с сенатора Савельева, дать согласие на проведение следственных действий и в том числе на задержание Савельева Дмитрия Владимировича», — сказал Тимченко.

Краснов попросил лишить Савельева неприкосновенности 2 августа. Он объяснил, что политик обвиняется в причастности к организации расправы. В этот же день сенатора задержали на выходе из здания Совета Федерации.