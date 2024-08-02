Стало известно о попадании в клещи части группировки ВСУ на покровском направлении

ТАСС: часть группировки ВСУ попала в клещи на покровском направлении

Часть группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в так называемые клещи на покровском направлении, передает ТАСС.

«Подразделения противника в районе Желанного уже находятся в клещах, ВСУ несут большие потери», — сообщил собеседник агентства в силовых структурах, добавив, что подразделения украинской армии с флангов были выбиты, что говорит о фактическом окружении группировки.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под артиллерийский огневой контроль транспортный узел в районе Угледара Донецкой народной республики. Отмечается, что огневой контроль был достигнут благодаря активному продвижению Российской армии в городе.