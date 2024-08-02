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11:28, 2 августа 2024Бывший СССР

ВС России взяли под огневой контроль транспортный узел ВСУ в ДНР

ТАСС: ВС России взяли под огневой контроль транспортный узел ВСУ в Угледаре

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска взяли под артиллерийский огневой контроль транспортный узел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах.

«[ВС России] также держат теперь уже под полным огневым контролем один из ключевых транспортных узлов, по которым шло снабжение ВСУ в Угледаре», — приводятся в публикации слова собеседника агентства.

Отмечается, что огневой контроль был достигнут благодаря активному продвижению Российской армии в городе.

Ранее на Украине признали, что российские военнослужащие взяли под контроль Веселое и продвинулись на покровском направлении. Как сообщалось, ВС России также имеют успехи у Лисичного, Ивановки, Сергеевки и Желанного.

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      Глеб Палехов
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