Стало известно о применении российскими бойцами мин ТМ-62 во время взятия Урожайного

Минобороны сообщило о применении российскими бойцами противотанковых мин ТМ-62

Российские бойцы применили переделанные противотанковые мины ТМ-62 во время взятия Урожайного в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет ТАСС.

«Выкручивался детонатор на мине, закладывался тротил, ставился капсюль с детонатором — все. Потом у нас было буквально семь секунд, с момента как закинули до детонации», — рассказал военнослужащий с позывным Белый.

В министерстве подчеркнули, что бойцы использовали самостоятельно доработанные мины для уничтожения укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что российские войска в зоне специальной военной операции нанесли удар по 12-й бригаде «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России) ВСУ. По сообщению Минобороны, в боях с подразделением противника участвовали военные группировки войск «Запад».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.