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16:35, 2 августа 2024Россия

Стало известно о службе обменянного Красикова в охране Собчака

Марков: обменянный россиянин Красиков служил в охране Собчака и знаком с Путиным

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Переданный в рамках обмена Вадим Красиков, находившийся в Германии по обвинению в ликвидации чеченского террориста и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, в 90-е годы служил в охране экс-губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и был знаком с президентом России Владимиром Путиным. Об этом стало известно из рассказа российского политолога Сергея Маркова, опубликованного в Telegram-канале.

Эксперт предположил, что именно это обстоятельство сделало Красикова значимой фигурой в ходе обмена.

«Красиков мужественно выполнил свой долг, ликвидировав террориста, садиста, который находился под защитой спецслужб стран НАТО», — написал политолог.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что Красиков служил в спецназе Федеральной службы безопасности (ФСБ) «Альфа», пишет МK.RU.

Вадим Красиков прибыл в Россию в рамках масштабного обмена заключенными 1 августа.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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