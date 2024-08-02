Стало известно о смерти российского летчика на СВО

В Башкирии сообщили о смерти летчика на СВО

В Башкирии сообщили о смерти летчика Рашида Фаткулина, участвовавшего в специальной военной операции (СВО). О церемонии прощания с офицером рассказал глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов во «ВКонтакте».

По словам Котова, мужчина окончил высшее военное училище, служил в авиационном полку, затем работал на одном из промышленных предприятий. После начала спецоперации офицер добровольно вернулся на службу.

Прощание с Фаткулиным состоялось 31 июля. Городские власти пообещали увековечить его память.

Ранее депутат Самарской губернской думы Сергей Войтенко сообщил о смерти племянника на СВО. Он рассказал, что родственник служил в штурмовой роте. Подробностей о том, что случилось с солдатом, он не привел.