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17:22, 23 июля 2024Россия

Российский депутат сообщил о смерти племянника на СВО

Самарский депутат Войтенко сообщил о смерти племянника в зоне СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Депутат Самарской губернской думы Сергей Войтенко сообщил о смерти племянника в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Пост в фотографией родственника он разместил во «ВКонтакте».

По словам депутата, мужчина служил в штурмовой группе в звании младшего сержанта. Подробностей о случившемся с бойцом он не привел.

Похороны военнослужащего состоялись на следующий день после публикации сообщения на кладбище города Новокуйбышевска.

Ранее в Дагестане истошный крик матери другого участника боевых действий разбудил соседей посреди ночи. Выяснилось, что так женщина отреагировала на известие о смерти сына. Истерика женщины продолжалась около 40 минут.

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      Алан Босиков
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