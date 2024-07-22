Истошный крик узнавшей о смерти сына в зоне боевых действий россиянки сняли на видео

Дагестанка разбудила соседей криком из-за смерти сына в зоне боевых действий

Жительница Махачкалы разбудила соседей истошным криком посреди ночи. Соответствующую видеозапись опубликовал Telegram-канал «Тут Дагестан | Новости Дагестана».

На кадрах слышны крики женщины. Также видно мерцание проблесковых маячков на прибывшем на место автомобиле скорой помощи.

По данным канала, успокоить женщину удалось лишь через 40 минут. Позже выяснилось, что она узнала о смерти сына в зоне боевых действий. У мужчины осталось трое детей.

Ранее мэр Моршанска на встрече с сестрой не вернувшегося со спецоперации бойца заявил, что мужчина принял смерть ради благоустройства города. Власти Тамбовской области извинились за слова чиновника. При этом сестра бойца сказала, что не считает сказанное ей чем-либо обидным.