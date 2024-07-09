Сестра бойца СВО высказалась о скандальном заявлении мэра Моршанска про смерть ее брата

В Моршанске сестра бойца СВО отреагировала на слова мэра города о смерти брата

Публикации о скандальном высказывании главы Моршанска относительно смерти участника специальной военной операции (СВО) искажают суть того, где и как они были произнесены. Об этом заявила сестра военнослужащего Екатерина Щербакова. Фрагмент общения с ней опубликовал Telegram-канал «Новый век-МОРШАНСК».

Ранее было опубликовано видео встречи Щербаковой с мэром Моршанска Алексеем Банниковым. Вручив женщине орден Мужества, глава города заявил, что боец принял смерть ради благоустройства города. «Чтобы были спортивные площадки, чтобы мост наш наконец-то отремонтировали, чтобы набережная у нас была», — сказал он на видео.

Сестра участника СВО пожаловалась, что слова мэра привлекли куда больше внимания, чем сам факт награждения ее родственника. «Если уж идет речь об этом мосте, скажу так: (...) мы с братом жили на этой набережной, на улице Свободной, (...) ходили купаться по этому же мосту», — пояснила она. По мнению горожанки, главным в этой истории является ее брат, его подвиг и полученная награда. «Что был такой парень, что он туда ушел, что отдал свою жизнь», — сказала Щербакова.

Россиянка пожаловалась на непонимание сути мероприятия, на котором произнес слова мэр Моршанска. «Орден Мужества дают не просто так», — подчеркнула она.

Автор ролика, которая побеседовала с сестрой бойца, заявила, что пообщалась также с главой города. По ее словам, Банников спросил у сестры военнослужащего, не обидел ли он ее, и получил отрицательный ответ.

После публикации видео со встречи мэра Моршанска с Щербаковой глава Тамбовской области Максим Егоров раскритиковал Банникова и выразил поддержку всем россиянам, чьи родственники не вернулись с СВО. «Мне стыдно за его [Банникова] слова», — сказал он.