Стало известно об ударе Су-34 по складу боеприпасов ВСУ в районе Очакова

В сети показали видео удара Су-34 по складу боеприпасов ВСУ в районе Очакова

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по складу боеприпасов 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео удара опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Уточняется, что склад находился в районе Очакова Николаевской области. Его обнаружила воздушная разведка. Как отмечается, удар по ангару был нанесен полным комплектом ФАБ-250. В результате украинские войска лишились возможности наносить удары по гражданским объектам Крыма.

Кроме того, по данным Telegram-канала, указанная бригада до этого действовала в Крынках, но под сильным давлением российских сил «убыла на доукомплектование» в постоянный пункт дислокации.

29 июля экипажи Су-34 ударили авиабомбами по пункту временной дислокации ВСУ. Удары наносились авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции в зоне ответственности группировки войск «Запад». Военные после получения подтверждения от разведки вернулись на аэродром вылета.

