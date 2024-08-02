arXiv: раскрыта природа пульсирующей звезды TIC 441725813

Астрономы Университета Тулузы во Франции раскрыли природу звезды TIC 441725813, обнаружив, что она представляет собой гибридную пульсирующую субкарликовую звезду. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

TIC 441725813 (также известный как TYC 4427-1021-1), представляет собой гибридный горячий субкарлик B (sdB), относящийся к особой разновидности звезд, называемых пульсаторами. В ядрах этих компактных и высокотемпературных объектов происходит горение гелия, а тонкая оболочка состоит из водорода. Известны два типа пульсаций: короткопериодические моды давления (p-моды) и длиннопериодические гравитационные моды (g-моды).

Исследователи проанализировали данные фотометрических наблюдений, полученных с помощью спутника НАСА TESS, для детального анализа кривых блеска TIC 441725813. Был выявлен широкий спектр особенностей, включая низкие и высокие частоты, а также присутствие как g-мод, так и p-мод.

На основе частот двух типов мод были оценены периоды вращения ядра и внешней оболочки звезды. Ядро звезды вращается медленно с периодом около 85,3 дня, в то время как внешняя оболочка вращается значительно быстрее, с периодом около 17,9 дня.

Авторы исследования предположили, что TIC 441725813 может быть частью короткопериодической двойной системы, состоящей из субкарлика B и белого карлика, с орбитальным периодом около 6,7 часа. Это объясняет значительное различие в скорости вращения ядра и оболочки звезды. Однако для подтверждения этой гипотезы необходимы дополнительные спектроскопические наблюдения.