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20:13, 2 августа 2024Ценности

Стилист Рогов назвал трендом похожую на «бабушкины» скатерти одежду

Стилист Александр Рогов назвал похожую на «бабушкины» скатерти одежду трендом

Фото: Samanta Sokolova / Unsplash

Стилист Александр Рогов назвал одежду, напоминающую «бабушкины» скатерти, трендом лета 2024 года. Соответствующую информацию он разместил в своем Telegram.

По его словам, в нынешнем сезоне популярность завоевали топы, юбки, косынки и платья, похожие на скатерти, салфетки или занавески. «Такой топ можно и смастерить своими руками из бабушкиных или купленных на винтажных рынках салфеток и скатертей. Еще целый месяц лета впереди для экспериментов!» — заявил он.

Ранее в августе стилист призвал россиянок носить осеннюю обувь летом. По словам Алеко Надиряна, образ с юбкой, сапогами и кожанкой является удачным для прохладной погоды.

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      Екатерина Ештокина
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