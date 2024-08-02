Стилист Рогов назвал трендом похожую на «бабушкины» скатерти одежду

Стилист Александр Рогов назвал похожую на «бабушкины» скатерти одежду трендом

Стилист Александр Рогов назвал одежду, напоминающую «бабушкины» скатерти, трендом лета 2024 года. Соответствующую информацию он разместил в своем Telegram.

По его словам, в нынешнем сезоне популярность завоевали топы, юбки, косынки и платья, похожие на скатерти, салфетки или занавески. «Такой топ можно и смастерить своими руками из бабушкиных или купленных на винтажных рынках салфеток и скатертей. Еще целый месяц лета впереди для экспериментов!» — заявил он.

Ранее в августе стилист призвал россиянок носить осеннюю обувь летом. По словам Алеко Надиряна, образ с юбкой, сапогами и кожанкой является удачным для прохладной погоды.