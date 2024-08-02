Суд запретил россиянину держать в квартире 30 кошек

В Москве суд запретил мужчине держать в квартире 30 кошек

Бутырский суд Москвы запретил местному жителю держать в квартире 30 кошек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину также обязали привести жилое помещение в надлежащее санитарное состояние.

Ранее прокурор, действуя в интересах жителей многоквартирного дома, обратился в суд с иском к москвичу, который содержал в квартире около 30 кошек в антисанитарных условиях. По версии жителей, он относился к питомцам безответственно. В результате в квартирах соседей и в местах общего пользования возник зловонный запах. Ответчик на контакт не шел, на просьбы навести порядок не реагировал.

В июле сообщалось, что в подмосковном городе Пушкино неизвестный начал отлавливать на улице кошек и отстреливать их из пневматической винтовки.