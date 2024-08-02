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13:51, 2 августа 2024Культура

Сына Джигарханяна обстреляли в США

Mash: сына актера Джигарханяна обстреляли в центре Лас-Вегаса

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Сына народного артиста СССР Армена Джигарханяна обстреляли в США. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Степан Джигарханян сообщил, что случайно стал свидетелем конфликта местных преступных банд в Лас-Вегасе. В него выстрелили из едущего автомобиля. Одна из пуль пролетела мимо, вторая задела голову по касательной.

Сын актера экстренно обратился за медицинской помощью. Ему предстоит лечение и реабилитация.

Ранее квартиру певицы Дианы Гурцкаи в центре Москвы обстрелял неадекватный мужчина. По данным СМИ, у него не было цели обстрелять именно жилье артистки. Известно, что Гурцкая напишет заявление в полицию.

До этого актриса и звезда фильма «Звездный десант» Дениз Ричардс попала под обстрел на дороге.

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      Мария Рюрикова
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