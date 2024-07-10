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12:28, 10 июля 2024Культура

Квартиру Дианы Гурцкаи в Москве обстреляли

Неадекватный мужчина обстрелял квартиру певицы Дианы Гурцкаи в Москве

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Квартиру певицы Дианы Гурцкаи в центре Москвы обстрелял неадекватный мужчина. Об этом сообщает «Пятый канал».

Нарушителем порядка оказался житель соседнего дома, ранее замеченный за аналогичными действиями. «Проходила стрельба по окнам. На адрес приезжали сотрудники полиции, так как дом находится на контроле. Изъяли предмет, стреляли из пистолета "рогатки"», — рассказал источник.

По данным СМИ, у мужчины не было цели обстрелять именно жилье артистки. Известно, что Гурцкая напишет заявление в полицию. Представители исполнительницы отказались комментировать инцидент.

Ранее стало известно о состоянии Гурцкаи после смерти мужа Петра Кучеренко. Замминистра науки и высшего образования Кучеренко скончался на борту самолета, возвращаясь из командировки на Кубу. Ему было 46 лет.

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      Мария Рюрикова
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