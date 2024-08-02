Трамп указал на возможные причины третьей мировой войны

Трамп: третья мировая может начаться из-за некомпетентности Байдена

Третья мировая война может начаться из-за некомпетентности президента США Джо Байдена и его администрации. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox Business.

«Я обеспокоен тем, что люди, которые у нас на посту, крайне некомпетентны. Я обеспокоен [угрозой] третьей мировой войны, пока я не попаду туда [в Белый дом]. Тогда у нас не будет мировой войны», — рассказал политик.

Таким образом, Трамп прокомментировал сообщения о том, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился нанести удар по Израилю. По словам кандидата в президенты, подобное говорит о том, что Байдена иностранные лидеры не уважают.

Ранее кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс заявил, что масштабный обмен заключенными между Россией и США произошел из-за возможной скорой победы на выборах Трампа. Он добавил, что кандидат от Республиканской партии «наведет порядок в мире».