Туареги назвали число погибших бойцов ЧВК «Вагнер»

Туареги заявили о гибели 84 бойцов ЧВК «Вагнер»

В результате боев в северной части Мали погибло 84 бойца частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и 47 солдат правительственных войск. Об этом заявили представители повстанческой группировки «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития» туарегов, их слова передает агентство Bloomberg.

«Стратегические рамки обороны народа Азавада, коалиция антиправительственных группировок на севере Мали, заявила, что за три дня боев было убито 84 наемника из российской военизированной группы "Вагнера" и 47 малийских солдат», — отмечается в материале агентства.

При этом авторы материала также обратились за комментарием к вооруженным силам Мали. Они отказались давать какие-либо комментарии.

Ранее стало известно, что распространенная в сети информация о выкупе у боевиков-туарегов плененных в Мали бойцов ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности. В частности, Telegram-канал Mash опубликовал видео с предполагаемыми бойцами, находящимися до сих пор в плену. Сообщается, что речь может идти о штурмовике и боевом медике.