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19:06, 2 августа 2024Путешествия

Туристка решила пройти по подвесному мосту в Таиланде и не выжила из-за упавшего дерева

Khaosod: в Таиланде туристка не выжила в канатном парке из-за упавшего дерева

Фото: Dirk Bleyer / Globallookpress.com

Пара китайских туристов отправилась в канатный парк в Таиланде и упала с 15-метровой высоты. Об этом пишет издание Khaosod.

Инцидент произошел 1 августа недалеко от города Чиангмай. Супруги из Китая решили пройти по подвесному мосту, но внезапно упавшее дерево разрушило его. Путешественники рухнули на землю и получили серьезные травмы.

Китайцев госпитализировали. 44-летняя женщина не выжила по дороге в больницу, 46-летний мужчина поступил туда с переломами рук и ног. Полиция занялась расследованием инцидента.

Ранее другой китайский турист пошел купаться на пляже Пхукета и не выжил. Он проигнорировал красные флаги и ушел под воду, его тело вынесло на берег через три дня.

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      Мария Борисова
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