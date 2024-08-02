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15:39, 2 августа 2024Экономика

У нескольких российских звезд нашли жилье в недружественной стране

KP.RU: Долина и Газманов не могут продать недвижимость в Юрмале
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

У певицы Ларисы Долиной, певца Олега Газманова, композитора Игоря Николаева и нескольких других российских звезд нашли жилье в Латвии. Артисты купили недвижимость в недружественной стране до введения санкций и теперь не могут его продать, сообщает KP.RU.

Недавно Долина пожаловалась, что больше не может отдыхать в своей квартире в курортном городе, хотя прежде очень любила проводить там лето. Газманов также пожаловался, что из-за политической позиции он не может попасть в Юрмалу и выставить на продажу имеющуюся там недвижимость. У Николаева в Латвии есть две квартиры: одна расположена недалеко от жилья Долиной и Газманова, а другая — двухэтажный особняк с бассейном — рядом с морем.

Актриса Дарья Мороз владеет квартирой в латвийском городе Лиепая. Композитор Аркадий Укупник приобрел дом в Юрмале в 2007 году с помощью ипотеки. В том же городе есть участок земли с двумя домами у актера Михаила Ефремова. Актер Эммануил Виторган тоже имеет свой дом на курорте, при этом он до сих пор ездит туда отдыхать. Композитор Леонид Агутин и актер Геннадий Хазанов также имеют недвижимость в Латвии.

Ранее Газманов оправдался за наличие жилья в Латвии и Италии. Он заявил, что больше не может пользоваться этими квартирами и не планирует за них бороться.

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      Александра Качан
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