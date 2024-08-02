Участие РЖД в капитале транспортных операторов предложили запретить

ФАС предложила ограничить участие РЖД в капитале компаний на рынке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ограничить участие РЖД в капитале компаний на рынке или полностью запретить его. Как сообщает «Интерфакс», сейчас российские власти обсуждают существенное изменение условий работы монополиста в конкурентных сегментах российского транспортного рынка.

Как говорится в новом федеральном проекте «Развитие конкуренции», монополисты либо полностью выйдут из капитала компаний, либо их участие снизится совокупно до 8,5 процента. Контроль предложили передать уполномоченному государственному органу. Ни антимонопольное ведомства, ни Минэкономразвития пока не прокомментировали эти предложения.

Национальный план развития конкуренции утвержден в 2021 году. федеральный проект «Развитие конкуренции» должен войти в рассчитанный до 2030 года нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».