Украинец с татуировкой свастики напал на полицейских в российском регионе

В Феодосии украинец с татуировкой свастики напал на полицейских

В Крыму украинец с татуировкой свастики напал на полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Инцидент произошел в Феодосии. Там сотрудники ГАИ остановили мужчину для проверки документов, когда тот ехал на мотоцикле. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник схватил полицейского за форму, плюнул в лицо и пригрозил расправой. После этого дебошир попытался сбежать, однако правоохранители его задержали.

Его привлекли к уголовному делу за нападение на полицейского и за демонстрацию нацистской символики.

Ранее сообщалось, что жительница Краснодара напала с вилкой на полицейского, который попросил ее сделать музыку потише.