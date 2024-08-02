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20:18, 2 августа 2024Силовые структуры

Украинец с татуировкой свастики напал на полицейских в российском регионе

В Феодосии украинец с татуировкой свастики напал на полицейских

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Крыму украинец с татуировкой свастики напал на полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Инцидент произошел в Феодосии. Там сотрудники ГАИ остановили мужчину для проверки документов, когда тот ехал на мотоцикле. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник схватил полицейского за форму, плюнул в лицо и пригрозил расправой. После этого дебошир попытался сбежать, однако правоохранители его задержали.

Его привлекли к уголовному делу за нападение на полицейского и за демонстрацию нацистской символики.

Ранее сообщалось, что жительница Краснодара напала с вилкой на полицейского, который попросил ее сделать музыку потише.

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      Анна Габай
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