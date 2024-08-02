Украинские власти во время военного положения обратили внимание на итальянскую оперу

Глава офиса президента Украины Ермак: Нетребко нельзя выступать в Европе

Российскую оперную певицу Анну Нетребко нельзя допускать к выступлениям на Западе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, россиянке нельзя давать «продолжать нести русскую культуру в Европу и на Запад» и зарабатывать на этом.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что Нетребко в начале 2025 года выступит на сцене Римской оперы в новой постановке «Тоски» Джакомо Пуччини. Почему высокопоставленный чиновник во время военного положения обратил внимание на итальянскую оперу, осталось неизвестным.

В конце июля стало известно, что Нетребко впервые с 2019 года выступит в США. Она станет звездой гала-вечера в Palm Beach Opera.