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18:35, 31 июля 2024Культура

Анна Нетребко выступит в США впервые после начала СВО

Российская оперная певица Анна Нетребко впервые с 2019 года выступит в США
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Российская оперная певица Анна Нетребко станет звездой гала-вечера во флоридской Palm Beach Opera. Это первое ее выступление на территории США с 2019 года. Об этом стало известно из афиши мероприятия, опубликованной на сайте организаторов.

«Насладитесь элегантным ужином и кампанией международно признанной сопрано Анны Нетребко, которая вместе с пианистом Анхелем Родригесом представит сольную программу на площадке Palm Beach Opera» — гласит программа.

Нетребко стала персоной нон-грата на американских и крупнейших европейских площадках после того, как отказалась публично выступить с критикой президента России Владимира Путина на фоне спецоперации (СВО) на Украине. В результате разрыва отношений с нью-йоркской «Метрополитен-опера» Нетребко подала в суд, требуя компенсировать ей ущерб от отмены выступлений.

На европейскую сцену Нетребко вернулась только в конце 2023 года, когда выступила в Берлине. А в декабре она открыла сезон в миланской «Ла Скала» с оперой Джузеппе Верди «Дон Карлос».

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      Андрей Шеньшаков
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