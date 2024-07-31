Анна Нетребко выступит в США впервые после начала СВО

Российская оперная певица Анна Нетребко впервые с 2019 года выступит в США

Российская оперная певица Анна Нетребко станет звездой гала-вечера во флоридской Palm Beach Opera. Это первое ее выступление на территории США с 2019 года. Об этом стало известно из афиши мероприятия, опубликованной на сайте организаторов.

«Насладитесь элегантным ужином и кампанией международно признанной сопрано Анны Нетребко, которая вместе с пианистом Анхелем Родригесом представит сольную программу на площадке Palm Beach Opera» — гласит программа.

Нетребко стала персоной нон-грата на американских и крупнейших европейских площадках после того, как отказалась публично выступить с критикой президента России Владимира Путина на фоне спецоперации (СВО) на Украине. В результате разрыва отношений с нью-йоркской «Метрополитен-опера» Нетребко подала в суд, требуя компенсировать ей ущерб от отмены выступлений.

На европейскую сцену Нетребко вернулась только в конце 2023 года, когда выступила в Берлине. А в декабре она открыла сезон в миланской «Ла Скала» с оперой Джузеппе Верди «Дон Карлос».