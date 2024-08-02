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10:06, 2 августа 2024Бывший СССР

Украинский авторитет задержан в Баку

Report: украинский авторитет Олег Бакинский арестован в Баку

Фото: Антон Новодерёжкин /Коммерсантъ

Известный украинский авторитет Олег Крапивин, более известный как Олег Бакинский, арестован в Баку сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана. Об этом сообщает издание Report,

По данным ведомства, решением Наримановского районного суда в отношении Крапивина избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. Сообщается, что сотрудниками полиции продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Ранее в Молдавии задержали криминальных авторитетов с Украины. По данным следствия, они собирались в одном из ресторанов Кишинева, чтобы поделить сферы влияния в других странах.

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      Илья Таксюр
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