Украинский авторитет задержан в Баку

Report: украинский авторитет Олег Бакинский арестован в Баку

Известный украинский авторитет Олег Крапивин, более известный как Олег Бакинский, арестован в Баку сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана. Об этом сообщает издание Report,

По данным ведомства, решением Наримановского районного суда в отношении Крапивина избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. Сообщается, что сотрудниками полиции продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Ранее в Молдавии задержали криминальных авторитетов с Украины. По данным следствия, они собирались в одном из ресторанов Кишинева, чтобы поделить сферы влияния в других странах.