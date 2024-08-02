Ушел из жизни гитарист групп «СерьГа» и Mordor

Гитарист групп «СерьГа» и «Mordor» Сергей Левитин ушел из жизни в 62 года

Ушел из жизни гитарист групп «СерьГа» и Mordor Сергей Левитин. Об этом сообщил музыкант Игорь (Гарик) Сукачев в своем Telegram-канале.

«Сегодня не стало Сергея Левитина, гитариста группы "СерьГа"», — написал он.

Сукачев напомнил, что Левитин стоял у истоков групп «СерьГа» и Mordor, также был гитаристом группы «Ва-банкъ» и саунд-продюсером альбомов «Алисы».

Отмечается, что гитаристу было 62 года.

Авторству Левитина принадлежат песни «Озеро», «Стерва личная жизнь» и другие. В 2009 году состоялась премьера его совместного трека с Константином Кинчевым «Теплей».

Ранее сообщалось, что в Москве в 36 лет ушел из жизни клавишник группы «Руки Вверх» Владимир Капырин.