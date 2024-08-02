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04:44, 2 августа 2024Культура

Умерла актриса из фильма «Гений»

Актриса из фильма «Гений» Людмила Приходько умерла на 80-м году жизни

Фото: Unsplash

Советская актриса театра и кино, народная артистка Украины Людмила Приходько умерла на 80-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Волынского областного музыкального драмтеатра на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Приходько почти 50 лет служила в театре и исполнила более 150 ролей в драмах, комедиях, трагикомедиях, поэтических спектаклях и кино. Прощание с актрисой пройдет 2 августа в Волынском драмтеатра.

Артистка родилась 19 июня 1945 года в украинском городе Канев. С 1976 года служила актрисой Волынского музыкально-драматического театра. Впервые на киноэкране она появилась в фильме Бурьян, сыграла в таких картинках, как «Прощайте, фараоны», «Дневной поезд», а также в фильме с Александром Абдуловым и Иннокентием Смоктуновским «Гений». В 1993 году Приходько получила звание Народной артистки Украины.

Ранее народная артистка России актриса Любовь Стриженова умерла в возрасте 83 лет. Она скончалась от инсульта в Свято-Троицком монастыре в Чувашии, где жила больше 15 лет.

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      Марина Совина
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